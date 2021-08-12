Карпин рассказал, что для него значит назначение в сборную России

Короткая ссылка
Главный тренер сборной России Валерий Карпин ответил на вопрос о том, какую роль для него играет назначение в национальную команду.
Карпин рассказал, что для него значит назначение в сборную России
  • © РИА Новости / Сергей Пивоваров

«Большая нагрузка, прежде всего. В большей степени, наверное, психологическая, хотя и физическая тоже большая. График не изменился, но добавились разговоры и мысли по поводу национальной команды», — сказал Карпин в интервью YouTube-каналу журналиста Нобеля Арустамяна.

По словам тренера, после назначения он общался с главным тренером казанского «Рубина» Леонидом Слуцким.

«Много очень разговоров без деятельности, подготовка к первому сбору сборной. Со Слуцким разговаривали обо всём. Леонид Викторович откровенно рассказал о минусах и плюсах совмещения и о том, какие ошибки были допущены с его стороны», — сказал он.

Ранее сообщалось о том, что сборная России опустилась на 41-е место в рейтинге ФИФА после Евро-2020.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить