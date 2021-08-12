Карпин рассказал, что для него значит назначение в сборную России

Главный тренер сборной России Валерий Карпин ответил на вопрос о том, какую роль для него играет назначение в национальную команду.

«Большая нагрузка, прежде всего. В большей степени, наверное, психологическая, хотя и физическая тоже большая. График не изменился, но добавились разговоры и мысли по поводу национальной команды», — сказал Карпин в интервью YouTube-каналу журналиста Нобеля Арустамяна.

По словам тренера, после назначения он общался с главным тренером казанского «Рубина» Леонидом Слуцким.

«Много очень разговоров без деятельности, подготовка к первому сбору сборной. Со Слуцким разговаривали обо всём. Леонид Викторович откровенно рассказал о минусах и плюсах совмещения и о том, какие ошибки были допущены с его стороны», — сказал он.

Ранее сообщалось о том, что сборная России опустилась на 41-е место в рейтинге ФИФА после Евро-2020.