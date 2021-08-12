Батыргазиев рассказал о дальнейших планах после ОИ в Токио

Российский боксёр Альберт Батыргазиев, завоевавший золотую медаль турнира по боксу в весовой категории до 57 кг на летних Олимпийских играх в Токио ответил на вопрос о том, какие у него дальнейшие планы.

«Сейчас карьеру в любителях и профессионалах можно совмещать. Не буду говорить, что намерен попробовать себя в профессионалах, поскольку уже провёл там три поединка и мне понравилось. Они подарили определённые эмоции. Но Олимпийские игры дают эмоции совершенно иного характера. Принять в них участие мечтает любой спортсмен. До ОИ в Париже осталось всего три года, это не пять лет. Поэтому, конечно, настраиваемся поехать туда», — сказал Батыргазиев в интервью RT.

Ранее он прокомментировал спорные решения судей на ОИ в Токио.