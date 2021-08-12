Карасёв не поставил пенальти в ворота «Вильярреала» на 103-й минуте после падения Аспиликуэты

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Российский арбитр Сергей Карасёв решил не ставить пенальти в ворота испанского «Вильярреала» в первом дополнительном тайме матча Суперкубка УЕФА с английским «Челси».
Карасёв не поставил пенальти в ворота «Вильярреала» на 103-й минуте после падения Аспиликуэты
  • Reuters
  • © Jason Cairnduff

На 103-й минуте защитник «Челси» Сесар Апиликуэта упал в штрафной соперника, но Карасёв показал игроку, что ему стоит подниматься. Это вызвало негодование со стороны футболистов лондонского коллектива. При этом на повторе было видно, что другой футболист синих был в офсайде.

Так что при использовании VAR пенальти не должен был быть назначен в любом случае.

Ранее сообщалось, что «Челси» и «Вильярреал» завершили вничью основное время матча за Суперкубок УЕФА.

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