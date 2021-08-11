«Челси» и «Вильярреал» завершили вничью основное время матча за Суперкубок УЕФА

Основное время матча за Суперкубок УЕФА между английским «Челси» и «Вильярреалом» завершилось вничью.

Основное время встречи, проходящей в Белфасте на стадионе «Уиндзор Парк», завершилось вничью со счётом 1:1.

На 27-й минуте лондонский коллектив вышел вперёд после гола Хакима Зиеша. На 73-й Жерар Морено восстановил равенство. Таким образом, команды проведут дополнительные 30 минут.

Игру обслуживает российский арбитр Сергей Карасёв.

Ранее сообщалось, что Карасёв показал жёлтую карточку футболисту «Вильярреала» Йереми Пино за крик на бокового арбитра.