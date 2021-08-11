Рассказов о поражении от «Бенфики»: «Спартак» — большой клуб в России, но не в мире
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«Посмотрим, какие команды в итоге окажутся на групповом этапе. Понятно, что мы хотим побеждать в каждом матче. Как показал уровень «Бенфики», это команда Лиги чемпионов, нам пока тяжело таким соответствовать. Сравнивать нас и «Бенфику» не стоит. Да, мы большой клуб в России, но небольшой клуб в мире. Нас знают только как клуб из России», — цитирует Рассказова РИА Новости.
Он отметил, что с последних успехов «Спартака» в Европе прошло уже 20 лет, а остальным командам всё равно, что было раньше.
«Спартак» потерпел поражение от «Бенфики» на выезде в ответном матче (2:0). Первая игра в Москве также завершилась победой лиссабонцев (0:2). Таким образом, «Спартак» вылетел из Лиги чемпионов и сыграет в групповом этапе Лиги Европы.
Ранее Рассказов признался, что ему было смешно, когда говорили, что «Спартак» пройдёт «Бенфику».