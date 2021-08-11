Рассказов: было смешно, когда говорили, что «Спартак» пройдёт «Бенфику»

Защитник московского «Спартака» Николай Рассказов объяснил причину вылета от лиссабонской «Бенфики» в квалификации Лиги чемпионов.

«Мы через раз играем в Лиге Европы, поэтому, повторюсь, с суперграндами сравнивать не надо. А «Бенфика», как говорил Гвардиола, — это одна из лучших команд в Европе по игре в обороне», — цитирует Рассказова РИА Новости.

Он отметил, что в составе «Спартака» можно пересчитать по пальцам игроков, которые выступали в Лиге чемпионов, а также есть несколько футболистов, которые выступали за сборные. По его мнению, команде не хватило опыта и мастерства для соответствия уровню ЛЧ.

«Когда говорили, что пройдём «Бенфику», это было смешно. Было понимание, что «Бенфика» сильнее, но всё равно обидно? Обиды нет. Понимаете, я же не только российский чемпионат смотрю», — добавил Рассказов.

«Спартак» потерпел поражение от «Бенфики» на выезде в ответном матче (2:0). Первая игра в Москве также завершилась победой лиссабонцев (0:2). Таким образом, «Спартак» вылетел из Лиги чемпионов и сыграет в групповом этапе Лиги Европы.

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