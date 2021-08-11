Мостовой: Витория только приехал в «Спартак», а игроки уже устали

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Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой поделился мнением о физическом состоянии игроков московского «Спартака».
Мостовой: Витория только приехал в «Спартак», а игроки уже устали
  • РИА Новости

«Витория только приехал в «Спартак», а игроки уже устали. Странно, что сейчас в рамках матча сборной России тур Российской премьер-лиги переносят. Я увидел и подумал: как так, нигде не переносят, а в России переносят. Нормально! Везде играют, и ничего! Плюса в переносе тура нет, это неправильно», — цитирует Мостового РИА «Новости».

Напомним, «Спартак» потерпел поражение от лиссабонской «Бенфики» в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА и вылетел с турнира.

Ранее Мостовой заявил, что «Бенфика» оказалась намного сильнее «Спартака».

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