Мостовой: Витория только приехал в «Спартак», а игроки уже устали

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой поделился мнением о физическом состоянии игроков московского «Спартака».

«Витория только приехал в «Спартак», а игроки уже устали. Странно, что сейчас в рамках матча сборной России тур Российской премьер-лиги переносят. Я увидел и подумал: как так, нигде не переносят, а в России переносят. Нормально! Везде играют, и ничего! Плюса в переносе тура нет, это неправильно», — цитирует Мостового РИА «Новости».

Напомним, «Спартак» потерпел поражение от лиссабонской «Бенфики» в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА и вылетел с турнира.

Ранее Мостовой заявил, что «Бенфика» оказалась намного сильнее «Спартака».