Мостовой: «Бенфика» оказалась намного сильнее «Спартака»

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Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой прокомментировал поражение московского «Спартака» от лиссабонской «Бенфики» в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА.
Мостовой: «Бенфика» оказалась намного сильнее «Спартака»
  • © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

«Бенфика» оказалась намного сильнее «Спартака». Как по составу, так и по игре. Здесь ничего удивительного нет. Для меня странно, что лиссабонская команда выступает в третьем квалификационном раунде», — цитирует Мостового РИА «Новости».

Также бывший полузащитник высказался о перспективах «Спартака» в Российской премьер-лиге.

«У «Спартака» матч с «Уралом». Побеждай, набирай очки — и опять всё будет нормально. В Премьер-лиге москвичам пока не фартит: владеют преимуществом, моментов много, а забить не могут», — сказал он.

Встреча проходила на стадионе «Эштадиу да Луш» в Лиссабоне и завершилась со счётом 2:0 в пользу «Бенфики».

В составе лиссабонской команды забитыми мячами отметились Жоау Мариу и Роман Яремчук.

Первая игра, прошедшая 4 августа в Москве на стадионе «Открытие Банк Арена», также завершилась победой лиссабонцев — 2:0.

Таким образом, «Спартак» вылетел из Лиги чемпионов и сыграет в групповом этапе Лиги Европы.

Ранее сообщалось, что «Спартак» уступил «Бенфике» и покинул Лигу чемпионов.

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