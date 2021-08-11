Тренер олимпийского чемпиона Рылова не знает, поедут ли они на чемпионат мира

Андрей Шишин, тренер двукратного олимпийского чемпиона Олимпиады в Токио пловца Евгения Рылова, рассказал о планах своего подопечного на ближайшее время.

«До 23-го числа мы полноценно отдохнём, после выступим в коммерческом соревновании — ISL. После уже примем решение, как идти дальше. Что-то пропустим, какие-то основные вещи оставим», — цитирует Шишина ТАСС.

По его словам, решение об участии в чемпионате мира по плаванию на короткой воде пока принято.

В Токио Рылов завоевал золотые медали на дистанциях 100 и 200 м на спине. Также он в составе сборной России выиграл серебро в эстафете 4 × 200 м вольным стилем.

Ранее сообщалось, что Рылов стал самым упоминаемым спортсменом на Играх-2020 в «Одноклассниках».