Тренер олимпийского чемпиона Рылова не знает, поедут ли они на чемпионат мира
- Reuters
«До 23-го числа мы полноценно отдохнём, после выступим в коммерческом соревновании — ISL. После уже примем решение, как идти дальше. Что-то пропустим, какие-то основные вещи оставим», — цитирует Шишина ТАСС.
По его словам, решение об участии в чемпионате мира по плаванию на короткой воде пока принято.
В Токио Рылов завоевал золотые медали на дистанциях 100 и 200 м на спине. Также он в составе сборной России выиграл серебро в эстафете 4 × 200 м вольным стилем.
Ранее сообщалось, что Рылов стал самым упоминаемым спортсменом на Играх-2020 в «Одноклассниках».