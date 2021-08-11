Матыцин заявил, что пятое место в зачёте на ОИ было минимальной задачей для России

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Министр спорта России Олег Матыцин подвёл итоги выступления отечественных спортсменов на летних Олимпийских играх в Токио.
Матыцин заявил, что пятое место в зачёте на ОИ было минимальной задачей для России
  • РИА Новости

«Российская команда всегда ставит перед собой самые амбициозные цели. Конечно, всем хотелось, чтобы результат был ещё лучше, но перед Играми был сделан предварительный анализ, в соответствии с которым задачей-максимум на этой Олимпиаде было третье место в медальном зачете, задачей-минимум — пятое», — цитирует Матыцина ТАСС.

Он отметил, что команда справилась с минимальной задачей, и подчеркнул, что россиянам удалось стать третьими по общему количеству медалей. По его мнению, это говорит о большом потенциале сборной.

Сборная России завоевала в Токио 71 медаль: 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовые награды. Таким образом, россияне заняли пятое место в общем зачёте и стали третьими по общему числу медалей.

Олимпиада в Токио завершилась 8 августа.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин подписал указ о награждении спортсменов, отличившихся на Олимпиаде.

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