Клаудиньо подпишет контракт с «Зенитом» 12 августа

Луис Фернандо Гарсия, агент бразильского полузащитника Клаудиньо, сообщил, когда его клиент подпишет контракт с «Зенитом».

«Клаудиньо завтра подпишет контракт с «Зенитом», — цитирует Гарсию Sport24.

31 августа петербургский клуб сообщил, что достиг договорённости с «Ред Булл Брагантино» о трансфере Клаудиньо. За «Ред Булл Брагантино» Клаудиньо провёл 126 матчей, забил 32 мяча и отдал 25 результативных передач. По итогам прошлого сезона он стал лучшим бомбардиром бразильской Серии А (18 мячей) и лучшим игроком чемпионата страны.

Ранее Сергей Семак назвал «Локомотив» одним из главных конкурентов «Зенита».