Семак назвал «Локомотив» одним из главных конкурентов «Зенита»

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Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак поделился ожиданиями от матча четвёртого тура Российской премьер-лиги с московским «Локомотивом».
Семак назвал «Локомотив» одним из главных конкурентов «Зенита»
  • © РИА Новости

«Локомотив» — один из наших главных конкурентов. В последние годы мы часто встречаемся с железнодорожниками, практически все игры проходят в очень интересной и непростой борьбе. Готовимся к сложной встрече. Нам нужно думать, как оптимизировать наш состав, и смотреть на состояние наших футболистов», — цитирует Семака пресс-служба «Зенита».

Также тренер отметил улучшения в игре «Локомотива» после ухода полузащитника Гжегожа Крыховяка.

«По схеме игры у «Локомотива» появилось больше вариативности с уходом Гжегожа. Что касается «Зенита», то у нас тоже есть небольшие изменения: на момент предыдущего матча у нас были футболисты, которые только набирали форму, сейчас же у нас есть реальная конкуренция за место в стартовом составе. Но нам предстоит очень сложная игра», — сказал он.

Матч «Локомотив» — «Зенит» состоится 15 августа. Встреча пройдёт на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Начало игры — в 17:30.

Ранее Семак сообщил, что «Зенит» ещё не подписал контракт с полузащитником Клаудиньо.

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