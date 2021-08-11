Третьяк отреагировал на смерть Тони Эспозито

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Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк прокомментировал смерть представителя Зала славы Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и бывшего голкипера «Чикаго Блэкхокс» Тони Эспозито.
Третьяк отреагировал на смерть Тони Эспозито

«Он мало говорил, но очень хорошо делал своё дело, это легендарный вратарь. Он использовал то, что я делал в 1969—1970 годах, когда падал набок, как футбольный вратарь. Когда игрок не видел, я врубался в него и перекрывал рукой шайбу. Он тоже много делал, как и я, хотя нас разделял океан», — приводит слова трёхкратного олимпийского чемпиона ТАСС.

Эспозито является участником Суперсерии-72 между сборными СССР и Канады. Он провёл в НХЛ 16 сезонов, стал обладателем трёх наград «Везина», которые вручаются лучшему вратарю лиги, а также выиграл приз Колдера как лучший новичок сезона.

Ранее бывший вратарь «Нью-Джерси Дэвилз» Мартин Бродо также прокомментировал смерть Тони Эспозито.

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