Третьяк отреагировал на смерть Тони Эспозито

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк прокомментировал смерть представителя Зала славы Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и бывшего голкипера «Чикаго Блэкхокс» Тони Эспозито.

«Он мало говорил, но очень хорошо делал своё дело, это легендарный вратарь. Он использовал то, что я делал в 1969—1970 годах, когда падал набок, как футбольный вратарь. Когда игрок не видел, я врубался в него и перекрывал рукой шайбу. Он тоже много делал, как и я, хотя нас разделял океан», — приводит слова трёхкратного олимпийского чемпиона ТАСС.

Эспозито является участником Суперсерии-72 между сборными СССР и Канады. Он провёл в НХЛ 16 сезонов, стал обладателем трёх наград «Везина», которые вручаются лучшему вратарю лиги, а также выиграл приз Колдера как лучший новичок сезона.

Ранее бывший вратарь «Нью-Джерси Дэвилз» Мартин Бродо также прокомментировал смерть Тони Эспозито.