Бывший вратарь «Нью-Джерси» Бродо отреагировал на смерть Тони Эспозито

Бывший вратарь «Нью-Джерси Девил» Мартин Бродо прокомментировал смерть представителя Зала славы Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и бывшего голкипера «Чикаго Блэкхоукс» Тони Эспозито.

«Печально слышать новость о смерти Тони Эспозито. Тони оказал невероятное влияние на голкиперов, Зал хоккейной славы и хоккей. Соболезнования семье Эспозито», — написал Бродо на своей странице в Insrtagram.

Эспозито является участником Суперсерии-72 между сборными СССР и Канады.

Он провёл в НХЛ 16 сезонов, стал обладателем трёх наград «Везина», которая вручается лучшему вратарю лиги, а также выиграл приз «Колдера» как лучший новичок сезона.

Ранее сообщалось, что умер участник Суперсерии-72 СССР — Канада Тони Эспозито.