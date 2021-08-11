Бывший вратарь «Нью-Джерси» Бродо отреагировал на смерть Тони Эспозито

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Бывший вратарь «Нью-Джерси Девил» Мартин Бродо прокомментировал смерть представителя Зала славы Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и бывшего голкипера «Чикаго Блэкхоукс» Тони Эспозито.
Бывший вратарь «Нью-Джерси» Бродо отреагировал на смерть Тони Эспозито
  • © Chicago Blackhawks / NHL / wikipedia.org

«Печально слышать новость о смерти Тони Эспозито. Тони оказал невероятное влияние на голкиперов, Зал хоккейной славы и хоккей. Соболезнования семье Эспозито», — написал Бродо на своей странице в Insrtagram.

Эспозито является участником Суперсерии-72 между сборными СССР и Канады.

Он провёл в НХЛ 16 сезонов, стал обладателем трёх наград «Везина», которая вручается лучшему вратарю лиги, а также выиграл приз «Колдера» как лучший новичок сезона.

Ранее сообщалось, что умер участник Суперсерии-72 СССР — Канада Тони Эспозито.

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