Бывший вратарь «Нью-Джерси» Бродо отреагировал на смерть Тони Эспозито
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«Печально слышать новость о смерти Тони Эспозито. Тони оказал невероятное влияние на голкиперов, Зал хоккейной славы и хоккей. Соболезнования семье Эспозито», — написал Бродо на своей странице в Insrtagram.
Эспозито является участником Суперсерии-72 между сборными СССР и Канады.
Он провёл в НХЛ 16 сезонов, стал обладателем трёх наград «Везина», которая вручается лучшему вратарю лиги, а также выиграл приз «Колдера» как лучший новичок сезона.
Ранее сообщалось, что умер участник Суперсерии-72 СССР — Канада Тони Эспозито.