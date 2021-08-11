Слуцкий заявил, что на «Ак Барс Арене» будут проходить только футбольные матчи

Короткая ссылка
Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий рассказал, что руководство казанского клуба и «Ак Барс Арены» пришли к согласию, что на поле стадиона не будут проводиться нефутбольные мероприятия.
Слуцкий заявил, что на «Ак Барс Арене» будут проходить только футбольные матчи
  • @fcrk
  • Twitter

«По итогам встречи с руководством «Ак Барс Арены» решили, что на поле больше не будут проводить никакие мероприятия. Газон сейчас мы видели. Сложно что-то изменить. На это нужны недели, месяцы, а в нашем случае годы», — цитирует Слуцкого «Спорт-Экспресс».

Слуцкий после игры третьего тура чемпионата России с грозненским «Ахматом» (2:1) раскритиковал состояние газона на арене.

Ранее наставник сборной России по пляжному футболу Михаил Лихачёв назвал тройку главных претендентов на победу на чемпионате мира 2021 года.

Ранее Семак назвал «Локомотив» одним из главных конкурентов «Зенита».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить