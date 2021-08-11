Слуцкий заявил, что на «Ак Барс Арене» будут проходить только футбольные матчи

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий рассказал, что руководство казанского клуба и «Ак Барс Арены» пришли к согласию, что на поле стадиона не будут проводиться нефутбольные мероприятия.

«По итогам встречи с руководством «Ак Барс Арены» решили, что на поле больше не будут проводить никакие мероприятия. Газон сейчас мы видели. Сложно что-то изменить. На это нужны недели, месяцы, а в нашем случае годы», — цитирует Слуцкого «Спорт-Экспресс».

Слуцкий после игры третьего тура чемпионата России с грозненским «Ахматом» (2:1) раскритиковал состояние газона на арене.

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