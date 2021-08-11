Слуцкий высказался об отмене выездного гола в еврокубках

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Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал решение Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отменить правило выездного гола в еврокубковых матчах.
Слуцкий высказался об отмене выездного гола в еврокубках
  • © Stupnikov Alexander/spartak.com
  • globallookpress.com

«Правило выездного гола давно было атавизмом. Рад, что оно было отменено. Оно было несправедливым и очень сильно меняло дух двухматчевых противостояний. Его отмена – правильное решение», — цитирует Слуцкого РИА «Новости».

УЕФА с сезона-2021/22 отменил правило выездного гола в еврокубках.

«Рубин» в четверг в Казани проведет ответный матч квалификации Лиги конференций с польским клубом «Ракув». Первая игра завершилась со счётом 0:0.

Ранее Слуцкий заявил, что на «Ак Барс Арене» будут проходить только футбольные матчи

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