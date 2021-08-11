NK News: Северная Корея начала показ ОИ в Токио спустя несколько дней после их закрытия

Государственное телевидение Северной Кореи показало первый репортаж с Олимпиады в Токио во вторник, спустя несколько дней после церемонии закрытия Игр-2020.

Как сообщает NK News, Центральное телевидение Кореи (KCTV) показало 70 минут матча женского футбольного группового этапа между Великобританией и Чили. Эта встреча состоялась 21 июля. Трансляция велась без комментариев и в низком разрешении, что вызвало вопросы, как были получены эти кадры.

В прошлые годы Азиатско-Тихоокеанский вещательный союз (ABU) предлагал Пхеньяну официально лицензированную трансляцию с Игр в рамках партнёрства с южнокорейской вещательной компанией SBS. ABU не ответил на запрос СМИ, предоставил ли он Пхеньяну какие-либо трансляции соревнований в Токио в этом году.

Ранее МОК объяснил, почему впервые с 1936 года на ОИ не вручили Кубок Баркера.