NK News: Северная Корея начала показ ОИ в Токио спустя несколько дней после их закрытия

Короткая ссылка
Государственное телевидение Северной Кореи показало первый репортаж с Олимпиады в Токио во вторник, спустя несколько дней после церемонии закрытия Игр-2020.
NK News: Северная Корея начала показ ОИ в Токио спустя несколько дней после их закрытия
  • Reuters

Как сообщает NK News, Центральное телевидение Кореи (KCTV) показало 70 минут матча женского футбольного группового этапа между Великобританией и Чили. Эта встреча состоялась 21 июля. Трансляция велась без комментариев и в низком разрешении, что вызвало вопросы, как были получены эти кадры.

В прошлые годы Азиатско-Тихоокеанский вещательный союз (ABU) предлагал Пхеньяну официально лицензированную трансляцию с Игр в рамках партнёрства с южнокорейской вещательной компанией SBS. ABU не ответил на запрос СМИ, предоставил ли он Пхеньяну какие-либо трансляции соревнований в Токио в этом году.

Ранее МОК объяснил, почему впервые с 1936 года на ОИ не вручили Кубок Баркера.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить