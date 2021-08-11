МОК объяснил, почему впервые с 1936 года на ОИ не вручили Кубок Баркера

В пресс-службе Международного олимпийского комитета (МОК) объяснили, почему впервые с 1936 года на летних Олимпийских играх не был вручён Кубок Баркера, который получает самый техничный боксёр соревнований.

«Вручение Кубка Баркера проходит под эгидой Международной ассоциации бокса. Специальная комиссия Международного олимпийского комитета по организации турнира по боксу на Олимпийских играх в Токио не занимается вручением этого трофея», — сообщили в пресс-службе МОК.

Напомним, что Международная ассоциация бокса (AIBA) была отстранена МОК. Организацией турнира по боксу на Олимпийских играх Токио занималась специальная комиссия МОК.

Ранее глава МОК объявил об официальном закрытии ОИ в Токио.