МОК объяснил, почему впервые с 1936 года на ОИ не вручили Кубок Баркера

Короткая ссылка
В пресс-службе Международного олимпийского комитета (МОК) объяснили, почему впервые с 1936 года на летних Олимпийских играх не был вручён Кубок Баркера, который получает самый техничный боксёр соревнований.
МОК объяснил, почему впервые с 1936 года на ОИ не вручили Кубок Баркера
  • Reuters

«Вручение Кубка Баркера проходит под эгидой Международной ассоциации бокса. Специальная комиссия Международного олимпийского комитета по организации турнира по боксу на Олимпийских играх в Токио не занимается вручением этого трофея», — сообщили в пресс-службе МОК.

Напомним, что Международная ассоциация бокса (AIBA) была отстранена МОК. Организацией турнира по боксу на Олимпийских играх Токио занималась специальная комиссия МОК.

Ранее глава МОК объявил об официальном закрытии ОИ в Токио.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить