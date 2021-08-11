Колосков — о матче «Бенфика» — «Спартак»: «Мерседес» и «Москвич»

Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков прокомментировал поражение московского «Спартака» от лиссабонской «Бенфики» в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА.

«Позором поражение назвать нельзя, разгрома не было. Но содержание игры в Москве и Лиссабоне… Я не люблю это сравнение, но пришлось к слову: «Мерседес» и «Москвич». «Спартак» — яркое выражение недугов, которые есть в российском футболе. Отстали мы намного», — цитирует Колоскова «Чемпионат».

По мнению почётного президента РФС, с такой игрой, как у «Спартака», перспектив на международной арене мало.

«Один удар по воротам, девять игроков в защите — ну что это за игра? Академии «Бенфики» и «Спортинга» великолепно работают и воспитывают много качественных игроков. Вот чего нам не хватает. У нас нет качественных игроков», — сказал он.

Ранее сообщалось, что «Спартак» не побеждает в Лиге чемпионов семь матчей подряд.