«Спартак» не побеждает в Лиге чемпионов семь матчей подряд

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Московский «Спартак» потерпел поражение от лиссабонской «Бенфики» во втором матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА и вылетел из турнира.
«Спартак» не побеждает в Лиге чемпионов семь матчей подряд
  • © РИА Новости

Встреча проходила на стадионе «Эштадиу да Луш» в Лиссабоне и завершилась со счётом 2:0 в пользу «Бенфики».

В составе лиссабонской команды забитыми мячами отметились Жоау Мариу и Роман Яремчук.

Первая игра, прошедшая на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве 4 августа, также завершилась победой лиссабонцев — 2:0.

Таким образом, «Спартак» не побеждает в Лиге чемпионов семь матчей подряд.

В сезоне-2018/19 москвичи в третьем отборочном раунде Лиги чемпионов уступили ПАОК (0:0, 2:3), в сезоне-2017/18 на групповом этапе турнира не одержали ни одной победы в последних трёх встречах — с «Севильей» (1:2), «Марибором» (1:1) и «Ливерпулем (0:7).

Ранее сообщалось, что Витория потерпел четыре поражения в пяти матчах на посту наставника «Спартака».

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