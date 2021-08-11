Витория потерпел четыре поражения в пяти матчах на посту наставника «Спартака»

Московский «Спартак» потерпел поражение от лиссабонской «Бенфики» в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов УЕФА и вылетел из турнира.

Первый матч, который прошёл на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве 4 августа, завершился победой лиссабонской команды со счётом 2:0.

Вторая встреча, прошедшая на стадионе «Эштадиу да Луш» в Лиссабоне, также завершилась победой лиссабонцев — 2:0.

Таким образом, главный тренер «Спартака» Руй Витория потерпел четыре поражения в пяти матчах в качестве главного тренера московской команды.

В Российской премьер-лиге москвичи победили самарские «Крылья Советов» и уступили казанскому «Рубину» и «Нижнему Новгороду».

Ранее сообщалось, что «Спартак» ответил на шутку «Зенита» после вылета из Лиги чемпионов.