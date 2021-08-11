«Спартак» ответил на шутку «Зенита» после вылета из Лиги чемпионов

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Пресс-служба московского «Спартака» ответила на шутку коллег из петербургского «Зенита» после вылета из Лиги чемпионов УЕФА.
«Спартак» ответил на шутку «Зенита» после вылета из Лиги чемпионов
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«Футбол, который пошёл не по плану», — говорилось в сообщении на англоязычной странице «Зенита» в Twitter.

«Да, мы уступили, но вы, наверное, последний клуб, который должен шутить о чужих поражениях в Лиге чемпионов», — ответил «Спартак» в Twitter, добавив к сообщению скриншотами с турнирной таблицей группового этапа Лиги чемпионов прошлого сезона, в которой петербургский клуб заняли последнее место, а также напомнив петербуржцам о результате их матча с «Бенфикой», завершившейся поражением со счётом 0:3.

«Спартак» уступил лиссабонской «Бенфике» в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов УЕФА.

Первый матч, который прошёл на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве 4 августа, завершился победой лиссабонской команды со счётом 2:0.

Вторая встреча, прошедшая на стадионе «Эштадиу да Луш» в Лиссабоне также завершилась победой лиссабонцев — 2:0.

Ранее сообщалось, что «Зенит» пошутил над «Спартаком» после вылета москвичей из Лиги чемпионов.

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