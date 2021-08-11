«Зенит» пошутил над «Спартаком» после вылета москвичей из Лиги чемпионов

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Пресс-служба петербургского «Зенита» пошутила над «Спартаком» после вылета москвичей из Лиги чемпионов УЕФА.
«Зенит» пошутил над «Спартаком» после вылета москвичей из Лиги чемпионов
  • © РИА Новости

«Футбол, который пошёл не по плану», — говорится в сообщении на англоязычной странице «Зенита» в Twitter.

«Спартак» уступил лиссабонской «Бенфике» в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов УЕФА.

Первый матч, который прошёл на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве 4 августа, завершился победой лиссабонской команды со счётом 2:0.

Вторая встреча, прошедшая на стадионе «Эштадиу да Луш» в Лиссабоне также завершилась победой лиссабонцев — 2:0.

Ранее сообщалось, что «Зенит» стал единственным российским клубом, который выступит в групповом этапе Лиги чемпионов сезона-2021/22.

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