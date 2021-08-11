«Зенит» пошутил над «Спартаком» после вылета москвичей из Лиги чемпионов

Пресс-служба петербургского «Зенита» пошутила над «Спартаком» после вылета москвичей из Лиги чемпионов УЕФА.

«Футбол, который пошёл не по плану», — говорится в сообщении на англоязычной странице «Зенита» в Twitter.

Football that didn’t go according to plan pic.twitter.com/fZZkamc4aA — FC Zenit in English✨ (@fczenit_en) August 10, 2021

«Спартак» уступил лиссабонской «Бенфике» в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов УЕФА.

Первый матч, который прошёл на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве 4 августа, завершился победой лиссабонской команды со счётом 2:0.

Вторая встреча, прошедшая на стадионе «Эштадиу да Луш» в Лиссабоне также завершилась победой лиссабонцев — 2:0.

Ранее сообщалось, что «Зенит» стал единственным российским клубом, который выступит в групповом этапе Лиги чемпионов сезона-2021/22.