Московский «Спартак» уступил лиссабонской «Бенфике» во второй встрече третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА.

Игра проходила на стадионе «Эштадиу да Луш» в Лиссабоне и завершилась со счётом 2:0 в пользу лиссабонской команды.

В составе «Бенфики» забитыми мячами отметились Жоау Мариу и Роман Яремчук.

Первый матч, прошедший на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве 4 августа, также завершился победой лиссабонцев — 2:0.

Таким образом, «Зенит» стал единственным российским клубом, который выступит в групповом этапе Лиги чемпионов сезона-2021/22.

Ранее сообщалось, что «Спартак» после вылета из Лиги чемпионов сыграет на групповом этапе Лиги Европы.