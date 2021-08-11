«Зенит» стал единственным российским клубом, который выступит в групповом этапе Лиги чемпионов сезона-2021/22

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Московский «Спартак» уступил лиссабонской «Бенфике» во второй встрече третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА.
«Зенит» стал единственным российским клубом, который выступит в групповом этапе Лиги чемпионов сезона-2021/22
  • © РИА Новости

Игра проходила на стадионе «Эштадиу да Луш» в Лиссабоне и завершилась со счётом 2:0 в пользу лиссабонской команды.

В составе «Бенфики» забитыми мячами отметились Жоау Мариу и Роман Яремчук.

Первый матч, прошедший на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве 4 августа, также завершился победой лиссабонцев — 2:0.

Таким образом, «Зенит» стал единственным российским клубом, который выступит в групповом этапе Лиги чемпионов сезона-2021/22.

Ранее сообщалось, что «Спартак» после вылета из Лиги чемпионов сыграет на групповом этапе Лиги Европы.

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