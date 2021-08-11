«Спартак» после вылета из Лиги чемпионов сыграет на групповом этапе Лиги Европы
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Встреча проходила на стадионе «Эштадиу да Луш» в Лиссабоне и завершилась со счётом 2:0 в пользу «Бенфики».
В составе лиссабонской команды забитыми мячами отметились Жоау Мариу и Роман Яремчук.
Первая игра, прошедшая на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве 4 августа, также завершилась победой лиссабонцев — 2:0.
Таким образом, «Спартак» вылетел из Лиги чемпионов и сыграет на групповом этапе Лиги Европы.
Ранее сообщалось, что «Спартак» уступил «Бенфике» и вылетел из Лиги чемпионов.