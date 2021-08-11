«Спартак» после вылета из Лиги чемпионов сыграет на групповом этапе Лиги Европы

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Московский «Спартак» потерпел поражение от лиссабонской «Бенфики» во втором матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА.
«Спартак» после вылета из Лиги чемпионов сыграет на групповом этапе Лиги Европы
  • © РИА Новости

Встреча проходила на стадионе «Эштадиу да Луш» в Лиссабоне и завершилась со счётом 2:0 в пользу «Бенфики».

В составе лиссабонской команды забитыми мячами отметились Жоау Мариу и Роман Яремчук.

Первая игра, прошедшая на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве 4 августа, также завершилась победой лиссабонцев — 2:0.

Таким образом, «Спартак» вылетел из Лиги чемпионов и сыграет на групповом этапе Лиги Европы.

Ранее сообщалось, что «Спартак» уступил «Бенфике» и вылетел из Лиги чемпионов.

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