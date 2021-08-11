«Спартак» после вылета из Лиги чемпионов сыграет на групповом этапе Лиги Европы

Московский «Спартак» потерпел поражение от лиссабонской «Бенфики» во втором матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА.

Встреча проходила на стадионе «Эштадиу да Луш» в Лиссабоне и завершилась со счётом 2:0 в пользу «Бенфики».

В составе лиссабонской команды забитыми мячами отметились Жоау Мариу и Роман Яремчук.

Первая игра, прошедшая на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве 4 августа, также завершилась победой лиссабонцев — 2:0.

Таким образом, «Спартак» вылетел из Лиги чемпионов и сыграет на групповом этапе Лиги Европы.

Ранее сообщалось, что «Спартак» уступил «Бенфике» и вылетел из Лиги чемпионов.