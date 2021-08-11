«Бенфика» после победы над «Спартаком» переименовала Twitter в честь украинца Яремчука
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Болельщикам лиссабонского клуба понравилась игра украинского нападающего, и они попросили выложить в Twitter его фотографию.
Представители «Бенфики» исполнили просьбу болельщиков, а затем переименовали аккаунт клуба в «Бенфикачук».
Ladies, gentlemen and others: Roman Yaremchuk ⚡#SLBSpartak#UCL#WeAreBenficapic.twitter.com/vgft608oO1— SL Benficachuk (@slbenfica_en) August 10, 2021
Встреча, прошедшая на стадионе «Эштадиу да Луш» в Лиссабоне завершилась со счётом 2:0 в пользу лиссабонцев. Яремчук стал автором второго гола.
Ранее сообщалось, что «Зенит» пошутил над «Спартаком» после вылета москвичей из Лиги чемпионов.