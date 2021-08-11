«Бенфика» после победы над «Спартаком» переименовала Twitter в честь украинца Яремчука

Пресс-служба «Бенфики» после победы над московским «Спартаком» в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов УЕФА переименовала официальный Twitter клуба в честь украинского нападающего команды Романа Яремчука.

Болельщикам лиссабонского клуба понравилась игра украинского нападающего, и они попросили выложить в Twitter его фотографию.

Представители «Бенфики» исполнили просьбу болельщиков, а затем переименовали аккаунт клуба в «Бенфикачук».

Встреча, прошедшая на стадионе «Эштадиу да Луш» в Лиссабоне завершилась со счётом 2:0 в пользу лиссабонцев. Яремчук стал автором второго гола.

Ранее сообщалось, что «Зенит» пошутил над «Спартаком» после вылета москвичей из Лиги чемпионов.