Определились все участники раунда плей-офф Лиги чемпионов

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Стали известны все команды, которые примут участие в раунде плей-офф Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/22.
Определились все участники раунда плей-офф Лиги чемпионов
  • © Reuters

Пары раунда плей-офф Лиги чемпионов:

«Монако» — «Шахтёр» (Донецк);

«Бенфика» (Лиссабон) — ПСВ (Эйндховен);

«Зальцбург» (Австрия) — «Брондбю» (Дания);

«Янг Бойз» (Швейцария) — «Ференцварош» (Венгрия);

«Мальмё» (Швеция) — «Лудогорец» (Болгария);

«Шериф» (Молдавия) — «Динамо» (Загреб).

Первые игры состоятся 17-18 августа, ответные встречи пройдут 24-25 августа.

Победители матчей выступят в групповом этапе Лиги чемпионов. Проигравшие — в групповом этапе Лиги Европы.

Ранее сообщалось, что «Спартак» после вылета из Лиги чемпионов сыграет в групповом этапе Лиги Европы.

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