Определились все участники раунда плей-офф Лиги чемпионов
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Пары раунда плей-офф Лиги чемпионов:
«Монако» — «Шахтёр» (Донецк);
«Бенфика» (Лиссабон) — ПСВ (Эйндховен);
«Зальцбург» (Австрия) — «Брондбю» (Дания);
«Янг Бойз» (Швейцария) — «Ференцварош» (Венгрия);
«Мальмё» (Швеция) — «Лудогорец» (Болгария);
«Шериф» (Молдавия) — «Динамо» (Загреб).
Первые игры состоятся 17-18 августа, ответные встречи пройдут 24-25 августа.
Победители матчей выступят в групповом этапе Лиги чемпионов. Проигравшие — в групповом этапе Лиги Европы.
Ранее сообщалось, что «Спартак» после вылета из Лиги чемпионов сыграет в групповом этапе Лиги Европы.