Определились все участники раунда плей-офф Лиги чемпионов

Стали известны все команды, которые примут участие в раунде плей-офф Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/22.

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Пары раунда плей-офф Лиги чемпионов: «Монако» — «Шахтёр» (Донецк); «Бенфика» (Лиссабон) — ПСВ (Эйндховен); «Зальцбург» (Австрия) — «Брондбю» (Дания); «Янг Бойз» (Швейцария) — «Ференцварош» (Венгрия); «Мальмё» (Швеция) — «Лудогорец» (Болгария); «Шериф» (Молдавия) — «Динамо» (Загреб). Первые игры состоятся 17-18 августа, ответные встречи пройдут 24-25 августа. Победители матчей выступят в групповом этапе Лиги чемпионов. Проигравшие — в групповом этапе Лиги Европы. Ранее сообщалось, что «Спартак» после вылета из Лиги чемпионов сыграет в групповом этапе Лиги Европы.