Витория считает, что «Бенфика» обладает лучшим подбором футболистов, чем «Спартак»

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Главный тренер московского «Спартака» Руй Витория прокомментировал вылет команды из Лиги чемпионов от португальской «Бенфики».
Витория считает, что «Бенфика» обладает лучшим подбором футболистов, чем «Спартак»
  • globallookpress.com
  • © Stupnikov Alexander/spartak.com

«Сегодня важно было сдержать соперника, контролируя их фланги, которые в прошлой игре доставляли нам много проблем. С этой задачей мы справились. В атаке же нам не хватило хладнокровия, которое очень необходимо в таких матчах. Ситуация перед матчем была непростая, у «Бенфики» уже было преимущество в два мяча. В таких играх важно сыграть грамотно в обороне. «Бенфика» — это команда высокого уровня. Против них непросто было играть. Свою работу в обороне мы сделали здорово, поскольку у «Бенфики» было лишь несколько моментов. Но в атаке нам не хватило. Безусловно, «Бенфика» оказалась сильнее нас. У них лучше подбор футболистов, опытных игроков, которые принимают правильные решения в ключевых моментах. Мы же продолжаем свою работу. Наша работа не окончена, впереди у нас три важных матча в чемпионате», — заявил Руй Витория в послематчевом интервью.

«Спартак» дважды проиграл «Бенфике» со счётом 0:2 и продолжит свой еврокубковый путь в Лиге Европы.

Ранее Жезуш заявил, что игра со «Спартаком» была похожа на лёгкую.

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