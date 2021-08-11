Витория считает, что «Бенфика» обладает лучшим подбором футболистов, чем «Спартак»

Главный тренер московского «Спартака» Руй Витория прокомментировал вылет команды из Лиги чемпионов от португальской «Бенфики».

«Сегодня важно было сдержать соперника, контролируя их фланги, которые в прошлой игре доставляли нам много проблем. С этой задачей мы справились. В атаке же нам не хватило хладнокровия, которое очень необходимо в таких матчах. Ситуация перед матчем была непростая, у «Бенфики» уже было преимущество в два мяча. В таких играх важно сыграть грамотно в обороне. «Бенфика» — это команда высокого уровня. Против них непросто было играть. Свою работу в обороне мы сделали здорово, поскольку у «Бенфики» было лишь несколько моментов. Но в атаке нам не хватило. Безусловно, «Бенфика» оказалась сильнее нас. У них лучше подбор футболистов, опытных игроков, которые принимают правильные решения в ключевых моментах. Мы же продолжаем свою работу. Наша работа не окончена, впереди у нас три важных матча в чемпионате», — заявил Руй Витория в послематчевом интервью.

«Спартак» дважды проиграл «Бенфике» со счётом 0:2 и продолжит свой еврокубковый путь в Лиге Европы.

Ранее Жезуш заявил, что игра со «Спартаком» была похожа на лёгкую.