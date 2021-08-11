Жезуш: игра со «Спартаком» была похожа на лёгкую

Главный тренер «Бенфики» Жорже Жезуш высказался о победе своей команды над московским «Спартаком» (2:0) в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА.

«Сегодня самое главное было сделано. Мы прошли этот отборочный раунд, выиграли в двух матчах. Могло быть забито как больше, так и меньше голов. Мы не пропустили. Игра была похожа на лёгкую. Однако я напомню, что шестеро игроков «Спартака» играли на Евро-2020. В «Бенфике» столько не было. Мы показали, что были сильнее по многим параметрам. Сегодня особенный день, даже после стольких лет в футболе. Сегодня впервые болельщики были на матче. Для «Бенфики» — это ещё один игрок на поле. Все, кто ушёл со стадиона, ушли довольными», — сказал Жезуш после матча.

«Бенфика» вышла в финальный этап квалификации. «Спартак» продолжит свой еврокубковый путь на групповом этапе Лиги Европы.

Ранее жена Федуна высказалась о вылете «Спартака» из ЛЧ.