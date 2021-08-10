Девятикратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Лариса Латынина оценила выступление россиян в Токио.

«Считаю, что все наши ребята и девчонки выступили там хорошо. Я многие соревнования смотрела, и больше всего мне, конечно, понравились гимнасты и гимнастки», — заявила она в беседе с ФАН.

Как отметила Латынина, россияне молодцы, поскольку страна давно не выигрывала в гимнастике командами.

По словам эксперта, ей также понравилась прыгунья в высоту Мария Ласицкене.

«Я сильно болела за наших гандболисток, и жалко, что они взяли только серебро», — добавила она.

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