НОК Белоруссии назвал нелепыми санкции со стороны США

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Национальный олимпийский комитет (НОК) Белоруссии высказался относительно решения США о введении санкций в отношении организации.
НОК Белоруссии назвал нелепыми санкции со стороны США
  • Reuters

«Решение о введении санкций властями США относительно Национального олимпийского комитета Республики Беларусь рассматриваем как абсолютно необоснованное. Оно вызывает лишь недоумение и сочувствие. Санкции в отношении некоммерческой организации свидетельствуют о нежелании даже элементарно предпринять попытку понять международную структуру управления спортом, попрании принципа «спорт вне политики», а также желании максимально ущемить и ограничить возможности наших граждан занятия спортом, развития спорта высших достижений в целом. Вызывает недоумение, что, позиционируя себя гарантом соблюдения верховенства права, США со своей стороны совершенно не утруждаются соблюдением тех самых прав и свобод. Печально, что американскими властями используются понятия «предполагаемый», «вероятный», «потенциальный» при обосновании принятия юридически обязывающих решений», — гласит заявление НОК Белоруссии.

Также в организации призвали США предоставить доказательства обвинений в коррупции.

«Мы были бы очень признательны за предъявление американскими «партнёрами» доказательств приведённых в обосновании к санкциям фактов коррупции внутри НОК Беларуси, отмывания денег и обхода санкций. Ними ведь не принимается во внимание, что деятельность НОК Белоруссии проходит скрупулёзный внешний аудит со стороны Международного олимпийского комитета, не вызывая претензий. Более того, данный подход в отношении спортивной организации, признанной МОК полноправным субъектом олимпийского движения, чья деятельность регламентируется прежде всего Олимпийской хартией, без участия самого МОК выглядит совершенно нелепо», — говорится в заявлении организации.

Ранее США ввели санкции против Национального олимпийского комитета Белоруссии.

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