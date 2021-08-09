США ввели санкции против Национального олимпийского комитета Белоруссии

Соединённые Штаты расширили список санкций в отношении Белоруссии, в том числе введя ограничительные меры против белорусского Национального олимпийского комитета (НОК). Соответствующая информация опубликована на сайте Минфина США.

«Белорусский НОК включён в санкционный список», — говорится в сообщении.

«Национальный олимпийский комитет для Лукашенко и его ближайшего окружения служит инструментом для отмывания средств и уклонения от санкций», — отмечается в документе.

Ранее официальный представитель Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс ответил на вопрос по поводу возможных санкций в отношении Национального олимпийского комитета (НОК) Белоруссии из-за ситуации с легкоатлеткой Кристиной Тимановской.