США ввели санкции против Национального олимпийского комитета Белоруссии

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Соединённые Штаты расширили список санкций в отношении Белоруссии, в том числе введя ограничительные меры против белорусского Национального олимпийского комитета (НОК). Соответствующая информация опубликована на сайте Минфина США.
США ввели санкции против Национального олимпийского комитета Белоруссии
  • Reuters

«Белорусский НОК включён в санкционный список», — говорится в сообщении.

«Национальный олимпийский комитет для Лукашенко и его ближайшего окружения служит инструментом для отмывания средств и уклонения от санкций», — отмечается в документе.

Ранее официальный представитель Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс ответил на вопрос по поводу возможных санкций в отношении Национального олимпийского комитета (НОК) Белоруссии из-за ситуации с легкоатлеткой Кристиной Тимановской.

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