Легкоатлет Шубенков будет прооперирован в Германии

Наталья Шубенкова, мать чемпиона мира в беге на 110 м с барьерами Сергея Шубенкова, поделилась подробностями лечения легкоатлета после разрыва ахилла на Олимпиаде-2020 в Токио.

«После возвращения из Токио в Москву Сергей сразу улетел в Австрию — в один из современных реабилитационных центров, где после обследования нужно было выбрать, где ему лучше побыстрее оперироваться и пришить оторвавшийся кусочек ахилла: в Швейцарии или в Германии. Откладывать операцию уже было нельзя, прошла неделя после травмы, может срастись всё не так. Сейчас он находится в Гамбурге, где проходит ещё одно обследование, в ходе которого должен решиться вопрос о способе операции: через разрез или лапароскопическим путём через прокол. После операции Сергей опять отправится в Австрию на реабилитацию, которая займёт 15—17 дней», — цитирует слова Шубенковой ТАСС.

Россиянин не сумел выступить на Олимпийских играх, несмотря на то что прибыл в Токио. На разминке Шубенков почувствовал боль, которая не позволила ему соревноваться.

Ранее врач сборной России заявил, что российские спортсмены не превысили средний показатель травматизма на ОИ.