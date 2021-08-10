The Times: «Манчестер Юнайтед» отказался от покупки Триппьера

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«Манчестер Юнайтед» больше не заинтересован в приобретении защитника мадридского «Атлетико» Кирана Триппьера.
The Times: «Манчестер Юнайтед» отказался от покупки Триппьера
  • Reuters

Как сообщает The Times, дело в том, что английский клуб отказался платить за 30-летнего футболиста требуемые €50 млн.

Триппьер в сезоне-2020/21 провёл 35 матчей за «Атлетико», в которых сделал шесть голевых передач. В составе сборной Англии защитник провёл пять матчей на Евро-2020 и стал вице-чемпионом Европы. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в €20 млн.

Ранее французский ПСЖ объявил, что 11 августа клуб проведёт специальную пресс-конференцию.

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