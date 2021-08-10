Польский энергетический концерн стал спонсором белорусской легкоатлетки Тимановской

Крупнейшая польская нефтеперерабатывающая компания PKN Orlen стала спонсором белорусской легкоатлетки Кристины Тимановской, которая в настоящий момент находится в опале на родине.

«Надеюсь, что в ближайшее время Кристина Тимановская вернётся к тренировкам и спортивным соревнованиям. Спонсорство в спорте позволяет нам добиваться глобального признания бренда, поддерживает нашу коммерческую деятельность, а также выполняет важные социальные функции», — заявил председатель правления Orlen Даниэль Обайтек, слова которого приводит пресс-релиз организации.

Сама Тимановская поблагодарила концерн за поддержку.

«Я благодарна за поддержку, которая позволит мне продолжить спортивную карьеру в Польше. С сегодняшнего дня я начинаю новую жизнь и новый профессиональный этап вместе с Orlen», — заявила Тимановская.

На Олимпийских играх в Токио Тимановская раскритиковала спортивное руководство страны за то, что сборная Белоруссии недосчиталась участниц в эстафете 4 × 400 м и была вынуждена заявить её без какого-либо уведомления. После этого спортсменку отстранили от соревнований и пытались насильно вернуть в Минск, но она попросила убежища у других стран. В результате Тимановской временную визу выдала Польша.

Ранее США ввели санкции против Национального олимпийского комитета Белоруссии.