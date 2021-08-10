Поздняков заявил, что российские вакцины доказали свою эффективность на ОИ в Токио
- РИА Новости
«В нашей команде не было ни одного случая заражения в деревне, конечно, это показывает, как наша вакцина эффективна. У нас лишь два спортсмена на этапе финальной подготовки были положительно протестированы. Если учитывать всю нашу делегацию, а это 334 спортсмена, то это действительно очень хороший показатель работы антиковидных мер», — цитирует Позднякова ТАСС.
Пловец Илья Бородин не вылетел в Токио в связи с положительным результатом теста, который был сдан в преддверии Игр. Каратистка Анна Чернышёва не прошла тест сразу по прилёте в Токио.
Напомним, с 23 июля по 8 августа в Токио проходили летние Олимпийские игры. Сборная России заняла пятое место в медальном зачёте, завоевав 71 медаль.
Ранее главный врач сборной России Андрей Жолинский сообщил, что все допинг-пробы российских спортсменов на летних Олимпийских играх в Токио были отрицательными.