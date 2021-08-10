Сборная России по академической гребле сохранит тренерский штаб

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Президент Федерации гребного спорта России Алексей Свирин заявил, что итальянец Джанни Постильоне и литовец Миколас Масилионис продолжат тренировать российскую национальную сборную по академической гребле.
Сборная России по академической гребле сохранит тренерский штаб
  • РИА Новости

«Да, безусловно, продолжим сотрудничество. На данный момент намечен такой план: в течение месяца мы должны составить план действий и работ, определённую программу. В идеале это станет таким предварительным планом, чтобы поставить цели и задачи на Париж», — приводит слова Свирина ТАСС.

По его словам, в конце сентября для основного и молодёжного составов планируется провести учебно-тренировочный сбор в Ростове-на-Дону. Финальным этапом станут контрольные тренировки и соревнования. Далее будет выбран первый расширенный состав группы, которая в 2024 году будет бороться за медали в Париже.

Сборная России по академической гребле завоевала два серебра на Олимпиаде в Токио. Награды на свой счёт записали Елена Орябинская и Василиса Степанова.

Ранее глава ФГСР Свирин заявил, что отечественные гребцы заслужили высокую оценку за выступление на Олимпийских играх в Токио.

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