Глава ФГСР оценил выступление российских гребцов на ОИ в Токио

Президент Федерации гребного спорта России (ФГСР) Алексей Свирин заявил, что отечественные гребцы заслужили высокую оценку за выступление на Олимпийских играх в Токио.

«Мы уже провели предварительный разбор результатов Игр. 4 августа прошло заседание президиума федерации. У нас принято оценивать работу удовлетворительно или неудовлетворительно, но в этот раз я предложил оценить её на отлично, члены президиума согласились. Более глубокий анализ будет чуть позже», — приводит слова Свирина РИА Новости.

Сборная России по академической гребле завоевала два серебра на Олимпиаде в Токио. Награды на свой счёт записали Елена Орябинская и Василиса Степанова.

Ранее Светлана Журова назвала серебро Орябинской и Степановой главным чудом России на Олимпиаде в Токио.