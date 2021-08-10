Глава ФГСР оценил выступление российских гребцов на ОИ в Токио

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Президент Федерации гребного спорта России (ФГСР) Алексей Свирин заявил, что отечественные гребцы заслужили высокую оценку за выступление на Олимпийских играх в Токио.
Глава ФГСР оценил выступление российских гребцов на ОИ в Токио
  • РИА Новости

«Мы уже провели предварительный разбор результатов Игр. 4 августа прошло заседание президиума федерации. У нас принято оценивать работу удовлетворительно или неудовлетворительно, но в этот раз я предложил оценить её на отлично, члены президиума согласились. Более глубокий анализ будет чуть позже», — приводит слова Свирина РИА Новости.

Сборная России по академической гребле завоевала два серебра на Олимпиаде в Токио. Награды на свой счёт записали Елена Орябинская и Василиса Степанова.

Ранее Светлана Журова назвала серебро Орябинской и Степановой главным чудом России на Олимпиаде в Токио.

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