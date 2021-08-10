СМИ: «Урал» расстанется с главным тренером Матвеевым

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Главный тренер екатеринбургского «Урала» Юрий Матвеев в ближайшее время покинет свой пост.
СМИ: «Урал» расстанется с главным тренером Матвеевым
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Чемпионат» со ссылкой на двух источников, знакомых с ситуацией.

9 августа «Урал» потерпел поражение от футбольного клуба «Сочи» в матче третьего тура Российской премьер-лиги. Встреча проходила на стадионе «Фишт» в Сочи и завершилась со счётом 2:0.

Матвеев с перерывами работает в екатеринбургском клубе на протяжении всей тренерской карьеры.

Ранее сообщалось, что ЭСК РФС признала две ошибки Мешкова в матче «Ростов» — «Зенит».

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