ЭСК РФС признала две ошибки Мешкова в матче «Ростов» — «Зенит»

Арбитр Виталий Мешков допустил ошибку в эпизоде с засчитанным голом петербургского «Зенита» в ворота «Ростова» в матче третьего тура Российской премьер-лиги.

Как сообщается на сайте Российского футбольного союза (РФС), Экспертно-судейская комиссия по итогам заседания решила, что Мешков ошибочно засчитал гол в ворота «Ростова», так как полузащитник «Зенита» Далер Кузяев наступил на ногу защитника в атакующей фазе игры.

Также отмечается, что судья ошибочно не назначил пенальти в ворота петербургской команды, когда вратарь петербуржцев Михаил Кержаков, не успевая сыграть в мяч, нарушил правила против нападающего, пока мяч находился в игре.

Ранее сообщалось, что «Ростов» обратится в ЭСК РФС по итогам матча с «Зенитом».