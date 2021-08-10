ЭСК РФС признала две ошибки Мешкова в матче «Ростов» — «Зенит»
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Как сообщается на сайте Российского футбольного союза (РФС), Экспертно-судейская комиссия по итогам заседания решила, что Мешков ошибочно засчитал гол в ворота «Ростова», так как полузащитник «Зенита» Далер Кузяев наступил на ногу защитника в атакующей фазе игры.
Также отмечается, что судья ошибочно не назначил пенальти в ворота петербургской команды, когда вратарь петербуржцев Михаил Кержаков, не успевая сыграть в мяч, нарушил правила против нападающего, пока мяч находился в игре.
Ранее сообщалось, что «Ростов» обратится в ЭСК РФС по итогам матча с «Зенитом».