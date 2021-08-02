«Ростов» обратится в ЭСК РФС по итогам матча с «Зенитом»

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«Ростов» намерен обратиться в экспертно-судейскую комиссию Российского футбольного союза (ЭСК РФС) по итогам матча второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с петербургским «Зенитом».

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу «Ростова».

«Мы не согласны с некоторыми эпизодами встречи, в частности нарушением правил на 29-й минуте, вследствие которого был забит мяч в наши ворота. Также у нас есть вопросы по моменту с неназначенным пенальти на Николае Комличенко на 32-й минуте матча», — говорится в заявлении.

«Зенит» на выезде обыграл «Ростов» со счётом 4:2. «Зенит» в третьем туре 7 августа примет «Краснодар», а «Ростов» 8 августа в гостях встретится с подмосковными «Химками».

Ранее тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал поражение от «Зенита» в РПЛ.

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