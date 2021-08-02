Карпин о поражении от «Зенита»: беспокоит игра «Ростова»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал поражение от петербургского «Зенита» в матче второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Не могу сказать, что в первом тайме создали много моментов у наших ворот, учитывая силу соперников. По первому голу есть некоторые вопросы, когда пропустили второй — не успели на подбор», — цитирует специалиста сайт «Ростова».

При этом он не считает, что у «Ростова» возникали большие проблемы в обороне, даже несмотря на четыре пропущенных мяча.

«Беспокоюсь за моральное состояние игроков. Беспокоят поражения сами по себе и то, как команда играет. Надеюсь, в скором будущем поводов для этого не будет», — добавил Карпин.

Он также подчеркнул, что в минувшей игре команда действовала лучше в атаке, чем в первом матче сезона с «Динамо».

«Зенит» на выезде обыграл «Ростов» со счётом 4:2. «Зенит» в третьем туре 7 августа примет «Краснодар», а «Ростов» 8 августа в гостях встретится с подмосковными «Химками».

Ранее Карпин ответил на вопрос, удалось ли ему пообщаться с Дзюбой после матча с «Зенитом».