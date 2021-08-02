Карпин ответил на вопрос, удалось ли ему пообщаться с Дзюбой после матча с «Зенитом»

Главный тренер «Ростова» и сборной России по футболу Валерий Карпин ответил на вопрос, удалось ли ему пообщаться с нападающим «Зенита» Артёмом Дзюбой после матча второго тура Российской премьер-лиги.

«Удалось ли пообщаться с Дзюбой? Да что ж такое? Ни с кем я не общался. И не буду общаться ни с кем. Как я могу общаться с игроками «Зенита»? Я из раздевалки не выхожу, как я могу общаться?», — приводит слова Карпина «Матч ТВ».

«Зенит» на выезде обыграл «Ростов» со счётом 4:2.

23 июля было объявлено, что Карпин станет главным тренером сборной России по футболу, контракт будет действовать до 31 декабря 2021 года. Подписан же контракт между Карпиным и РФС был 26 июля. 52-летний специалист будет совмещать работу в сборной и в «Ростове», который возглавляет с 2017 года.

Ранее тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что в матче с «Ростовом» сине-бело-голубые смотрелись неплохо.