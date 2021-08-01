Семак: в матче с «Ростовом» мы смотрелись неплохо

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак прокомментировал итог матча второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Ростовом» (4:2).

«Хорошая игра. За исключением ошибок в обороне, которые мы допустили, смотрелись неплохо. И заслуженно победили. Болельщиков поздравляю с победой. В перерыве матча я сказал ребятам прибавить — мы и прибавили. Ребятам трудно распределять силы. Наверное, боялись, что их не хватит — не получится поддерживать темп, быстро играть», — сказал Семак после матча.

«Зенит» в третьем туре 7 августа примет «Краснодар», а «Ростов» 8 августа в гостях встретится с подмосковными «Химками».

Ранее «Зенит» на выезде обыграл «Ростов» во втором туре РПЛ.