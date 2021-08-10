Познер согласился с критикой Губерниева за слова о заслуженном наказании России за допинг

Журналист Владимир Познер отреагировал на критику спортивного комментатора Дмитрия Губерниева за слова о заслуженном наказании России за допинг.

«Дмитрий — яркий комментатор. Мне очень нравится, как он работает. Губерниев всегда привносит интересные элементы в трансляцию своими высказываниями», — цитирует Познера News.ru.

Журналист считает, что в данном случае Губерниев его похвалил.

«Быть трёхголовым драконом не всякому дано. И в какой-то степени Дмитрий прав. Вот играли в финале Олимпийских игр волейболисты из России и Франции, и мне действительно было тяжело. Мне хочется в таких случаях, чтобы обе команды одержали победу. Да, мне бывает сложно болеть, я это вполне признаю», — сказал он.

Согласно решению Спортивного арбитражного суда (CAS) по спору между Всемирным антидопинговым агентством (WADA) и Российским антидопинговым агентством (РУСАДА), сборные России в течение двух лет не могут выступать на международных соревнованиях под своим флагом. На летних Олимпийских играх в Токио российские спортсмены выступали под флагом Олимпийского комитета России, а в качестве гимна страны использовалась музыка русского композитора Петра Чайковского.

Ранее Губерниев отреагировал на слова Познера о заслуженном наказании России за допинг.