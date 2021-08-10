Бывший премьер-министр Бельгии объявил Евросоюз победителем ОИ в Токио

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Бывший премьер-министр Бельгии и представитель Европейского парламента по вопросам брексита Ги Верхофстадт подвёл итоги летних Олимпийских игр в Токио.
Бывший премьер-министр Бельгии объявил Евросоюз победителем ОИ в Токио
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«Забавный факт: у всех стран Евросоюза, вместе взятых, золотых наград больше, чем у США или Китая. Я хотел бы видеть на форме атлетов флаг Евросоюза рядом с национальной символикой. Наша идентичность разнообразна: мы гордые итальянцы, латыши, немцы, словенцы и европейцы. Наш спорт должен отражать это», — написал политик на своей странице в Twitter.

Напомним, Олимпийские игры в Токио проходили с 23 июля по 8 августа. Победу в медальном зачёте одержала сборная США, завоевав 39 золотых, 41 серебряную и 33 бронзовые награды. На второй позиции расположился Китай (38, 32, 18), на третьей строчке — Япония (27, 14, 17). России заняла пятое место с 71 медалью (20, 28, 23).

Ранее сообщалось, что Кадыров прокомментировал выступление чеченских спортсменов на ОИ в Токио.

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