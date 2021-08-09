Чернышенко подвёл итоги выступления россиян на Олимпиаде в Токио

Заместитель председателя правительства России по вопросам культуры, туризма и спорта Дмитрий Чернышенко прокомментировал выступление российских спортсменов на Олимпийских играх в Токио.

«Мы все знаем, что это была трудная победа. Были сложности из-за пандемии… Это был трудный год. Вы выдержали и привезли невероятный результат. Впервые за 17 лет мы имеем такой результат! Одно дело — стать олимпийцем, другое — нести звание олимпийского чемпиона. На вас эта миссия теперь будет всегда. Спасибо вам большое!» — передаёт слова Чернышенко «Чемпионат».

Сборная России завоевала в Токио 71 медаль: 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовые.

Ранее олимпийская чемпионка по прыжкам в воду и журналист Елена Вайцеховская высказалась о критике на родине украинской легкоатлетки Ярославы Магучих за совместное фото с олимпийской чемпионкой по прыжкам в высоту — россиянкой Марией Ласицкене.