Вайцеховская о критике Магучих на Украине: короткий шаг к убийству собственной нации

Олимпийская чемпионка по прыжкам в воду и журналист Елена Вайцеховская высказалась о критике на родине украинской легкоатлетки Ярославы Магучих за совместное фото с олимпийской чемпионкой по прыжкам в высоту — россиянкой Марией Ласицкене.

«Из разряда человеческой злобы — ситуация с украинской прыгуньей в высоту Ярославой Магучих, которая «посмела» сфотографироваться с великой чемпионкой не из той страны. Не правда ли, абсурд: на фоне выстраданной миром Олимпиады, на фоне грандиозного события, реально объединившего мир, пусть только на десять дней тяжёлого для всего человечества года, на фоне грандиозного для дебютантки олимпийского успеха, наконец, перед ней начинают размахивать карающим мечом», — сказала Вайцеховская в беседе с RT.

Также олимпийская чемпионка напомнила, что спорт должен выполнять объединяющую функцию, а не становиться причиной распрей.

«История удивительна ещё и потому, что спорт во все времена был средством объединить нацию, пробудить в людях чувство гордости за страну, причём это становится особенно очевидно, когда страна переживает сложный период. Атлет, сражающийся на Играх за медаль, способен в этом плане сделать гораздо больше, чем десяток-другой политиков и дипломатов. И ведь даже в голову никому не приходит, что совершенно невозможно вырастить чемпиона из человека, вынужденного постоянно бояться собственных поступков. Да, его можно запугать, прижать, наказать, наконец. Но это едва ли не самый короткий шаг к убийству собственной нации», — добавила Вайцеховская.

7 августа российская легкоатлетка Мария Ласицкене завоевала золотую медаль в прыжках в высоту в Токио. Магучих заняла третье место на соревнованиях.

Ранее в оппозиционной украинской партии осудили травлю легкоатлетки Магучих.