Скворцова рассказала о травмах среди российских спортсменов на Олимпиаде

Глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова заявила, что на Олимпийских играх в Японии травмы получили 67 российских спортсменов, из которых серьёзно были травмированы 11.

«Конечно, оказывалась медицинская помощь. 67 спортсменов были травмированы, из них серьёзно — 11», — приводит РИА Новости слова Скворцовой.

По её словам, российскую команду сопровождали 67 медиков.

К тому же отмечается, что перед выходом на соревнование с каждым спортсменом был рядом психолог.

Ранее главный врач сборной России Андрей Жолинский сообщил, что спортсмены национальной команды не превысили средний показатель травматизма на летних Олимпийских играх в Токио.