РБК: правительство разрешит продажу пива на всех спортивных соревнованиях

Правительство России внесёт поправки ко второму чтению законопроекта о продаже пива на стадионах, согласно которым данный напиток разрешат продавать не только на футбольных стадионах, но и на всех спортивных соревнованиях.

Как пишет РБК, главные пункты законопроекта не претерпели изменений. Документ с подготовленными поправками подписан вице-премьером Дмитрием Григоренко.

Средства, полученные спортивными федерациями и профессиональными спортивными лигами от продажи пива, будут направляться на развитие профессионального и детско-юношеского спорта. В то же время пиво и пивные напитки всё ещё нельзя будет продавать во время турниров, где проходят детско-юношеские соревнования.

В Минспорта верят, что закон примут уже в ближайшее время. Во втором чтении документ будут рассматривать после сентябрьских выборов в Госдуму.

«Наверное, осенью есть перспективы его принятия и со следующего года он начнёт действовать», — предположил замминистра Азат Кадыров.

Пиво на российских стадионах не продают с 2005 года.

Ранее президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин поделился мнением об идее продавать пиво на стадионах.